Nykredit må bøje sig i støvet efter regelbrud

Nykredit må tilbyde 4906 kunder at rulle omlægninger af boliglån tilbage kvit og frit efter at have brudt reglerne for god skik for finansielle virksomheder.

Det skriver Nykredit i en pressemeddelelse om, at man har nået til enighed med Forbrugerombudsmanden.

Banken skriver, at aftalen indebærer 'en anerkendelse af, at reglerne om god skik for finansielle virksomheder er overtrådt.'

»Vi ønsker altid at rådgive så præcist som muligt, og vi er ærgerlige over, at vi ikke er lykkedes med det i forbindelse med disse omlægninger«.

»Det er ikke tilfredsstillende for hverken vores kunder eller os selv, skriver koncerndirektør i Nykredit Anders Jensen i meddelelsen.

Sagen handler om, at Nykredit ikke oplyste titusinder af kunder, der var ved at omlægge lån, om, at hvis de blev i Nykredit Realkredit, så skulle konkurrencemyndighederne godkender ændringer i bidragssatser. Det er ikke tilfældet for Totalkredit.

Kunderne, der under Nykredits rådgivning skiftede fra Nykredit Realkredit til Totalkredit, var altså ikke godt nok oplyst om, at de dermed var langt mere udsatte for potentielle stigninger i bidragssatsen.

Nykredit oplyser, at der fra april 2012 til oktober 2016 blev gennemført 46.292 omlægninger, som Nykredit Realkredit rådgav om.

For hovedpartens vedkommende er der opnået så store besparelser, at Forbrugerombudsmanden ikke vurderer, at de ville have ændret beslutning.

»Der er desværre en gruppe af kunder, hvor vi ikke kan udelukke, at nogle af dem ville have undladt at lægge deres realkreditlån i Nykredit Realkredit om til Totalkredit, hvis de havde kendt til de forskellige vilkår for at regulere bidragssatsen«.

»Det vil vi gerne rette op på, og det tilbyder vi derfor disse kunder at gøre«, skriver Anders Jensen i meddelelsen.

ritzau