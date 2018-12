Europæisk børskæmpe vil købe Oslo Børs

Euronext vil købe Oslos børs. Det skriver Euronext, en samling af fem store europæiske børser, mandag morgen i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen er Euronext gået til bestyrelsen i Oslo Børs VPS, der driver fondsbørsen i Oslo, med et tilbud på 625 millioner euro eller 4,7 milliarder danske kroner.

»Euronext har en stærk tro på Oslo Børs' unikke konkurrenceposition, der inkluderer en ledende position inden for fiskeriderivater og en dyb ekspertise inden for olie og shipping«.

»Købet vil yderligere styrke Euronexts position som den ledende handelsplads for finansieringen af den europæiske økonomi«, skriver Euronet.

Oslo Børs blev grundlagt i 1820 og er den største børs for norske værdipapirer.

Børs noterer sig nyheden

Bestyrelsen i Oslo Børs noterer sig nyheden, men har mandag morgen ikke et svar.

»Bestyrelsen i Oslo Børs er blevet orienteret om, at Euronext planlægger at lægge et bud på selskabet i januar 2019«.

»Bestyrelsen vil vurdere budbet og komme med en udtalelse og en anbefaling til aktionærerne, når det foreligger«, skriver bestyrelsen.

Ifølge Euronexts pressemeddelelse har selskabet allerede fået støtte til sit købstilbud fra aktionærer med samlet 49,6 procent af aktierne i Oslo Børs.

Euronet er en af Europas største børser og ejer driver børser i blandt andet Frankrig, Belgien, Holland og Storbritannien.

Selskabet selv skriver, at over 1.300 selskaber er noteret på dets børser med en samlet markedsværdi på over 29.000 milliarder danske kroner.

I Danmark har fondsbørsen i årevis ikke været på danske hænder. Den danske fondsbørs blev i midten af 1990'erne omdannet til et aktieselskab og i 2005 overtaget af svenske OMX.

OMX blev senere en del af Nasdaq, og den danske fondsbørs, hvis historie startede i 1620 under Christian IV, hedder officielt Nasdaq Copenhagen.

