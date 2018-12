Wall Street går på juleferie med store kursfald

December har kurs mod at blive en historisk dårlig måned for de amerikanske aktiemarkeder.

De amerikanske aktiemarkeder går på juleferie med store kursfald.

Mandag faldt Dow Jones-indekset med 2,9 procent, mens det bredere S & P 500 lukkede i minus 2,7 procent.

Tirsdag har nervøsiteten fået fat i det store japanske aktiemarked. Ved middagstid i Tokyo ligger det toneangivende Nikkei-indeks over fem procent lavere. Markedet var lukket mandag.

USA's finansminister, Steven Mnuchin, forsøgte søndag ellers at berolige investorerne.

I telefonopkald til topcheferne for de seks største banker i USA fik han bekræftet, at bankerne har »god likviditet«. Senere udtalte han, at USA går gennem en periode med »stærk økonomisk vækst« og med »solid aktivitet fra forbrugere og erhvervsliv«.

Men forsikringerne fra Mnuchin prellede af som vand på en julegås.

Største værditab på en juleaftensdag

Mandagens kursfald udløste ifølge tv-stationen CNBC således det største værditab Wall Street nogensinde har oplevet på en juleaftensdag.

»Der er simpelthen ingen købere derude. Ingen er villige til at gå ind og tage det standpunkt, at nu er bunden nået«, siger porteføljechef Nate Thooft fra Manulife Asset Management til nyhedsbureauet AFP.

December 2018 står efterhånden som en rædselsmåned for de amerikanske aktiemarkeder.

Alene i sidste uge faldt det toneangivende Dow Jones-indeks med cirka syv procent. Det er det største fald i løbet af fem handelsdage siden finanskrisen i 2008.

S & P-indekset er med mandagens minus nu faldet over 20 procent fra topnoteringen.

Frygt for ny finanskrise

Flere faktorer spiller ind. Investorerne frygter en opbremsning i den økonomiske vækst både i USA og resten af verden. Der er også bekymring for, at USA kan havne i en ny finanskrise. Desuden skaber den amerikanske forbundsbanks nervøsitet med sin pengepolitik.

Banken satte onsdag renten op og indikerede i den forbindelse yderligere to forhøjelser i løbet af 2019. Og det ramte aktiekurserne, fordi den generelle forventning på finansmarkederne kun er en enkelt forhøjelse næste år.

Den fastlåste situationen i Kongressen om USA's finanslov er heller ikke med til at løfte stemningen, som også er ramt af rygter om, at præsident Donald Trump ønsker at fjerne centralbankchef Jerome Powell.

Finansminister Steven Mnuchin har afvist rygtet, men Trump har flere gange udtrykt utilfredshed med forbundsbankens renteforhøjelser.

»Hvis Trump forsøger at fjerne Powell, kan det udløse et kaos i markedet, som får dagens situation til at se tam ud«, skriver Oxford Economics ifølge AFP.

Trump skærpede mandag sin kritik af forbundsbanken i et tweet.

»Vores økonomi har kun ét problem, og det er forbundsbanken«, skriver han.

Ritzau