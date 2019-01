Skattestyrelse skal granske danske kryptobørser

Det kan få konsekvenser for borgere, der ikke har betalt den rigtige skat, hvis de har handlet med kryptovaluta.

Skattestyrelsen har for første gang fået tilladelse fra Skatterådet til at samle oplysninger om kryptovaluta eksempelvis med bitcoins via tre danske kryptobørser.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

»Med tilladelsen fra Skatterådet får vi for første gang adgang til de handler, der foretaget via de danske børser.

»Det giver os helt nye muligheder i forhold til kontrol på området, siger personskattedirektør Karin Bergen i en kommentar.

Om kryptovaluta Kryptovaluta er en digital valuta, der kun veksles elektronisk.

Transaktioner med de digitale valutaer foregår uden om bankerne. De kan købes på forskellige børser på internettet. Prisen styres af udbud og efterspørgsel.

Der er ingen central instans, der står bag kryptovaluta.

Systemet bygger på en såkaldt Blockchain-teknologi. De digitale mønter kan opbevares i en virtuel pung på nettet.

Et voksende antal fysiske forretninger og onlinetjenester er begyndt at tage imod bitcoin som betaling.

Men bitcoin ses også brugt af kriminelle. Eksempelvis ses sager, hvor filer låses på computere, og der kræves en løsesum udbetalt i bitcoin for at låse filerne op.

Der findes flere end 1000 forskellige kryptovalutaer. Den bedst kendte kryptovaluta er bitcoin, der blev introduceret i 2009. Kilder: Ritzau, DR, Skattestyrelsen. Vis mere

De tre kryptobørser skal udlevere oplysninger om alle køb og salg af kryptovalutaer, der er foretaget fra 1. januar 2016 til og med 31. december 2018.

Det kan være oplysninger som navne, adresser, cpr-numre.

Hvis styrelsen støder på udenlandske borgere og virksomheder, vil informationerne blive udvekslet med landets myndigheder.

Skatterådet vedtog afgørelsen på et møde i december. Det blev sat i værk, efter at Skattestyrelsen af finske myndigheder blev gjort opmærksom på danske borgeres handler på en finsk bitcoinbørs.

ritzau