Jesper Bargmann leder et hold valutahandlere, der følger pundets udsving i forhold til Brexit. Deres arbejde afgør tab eller gevinster for millioner.

En af de danskere, som følger Brexit tættest, er Jesper Bargmann, Nordeas chef for valutarådgivning i Danmark. Med op til seks skærme foran sig følger hans medarbejdere det britiske pund og andre valutaer minut for minut for at kunne reagere på udsving.