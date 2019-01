Nordea nedskriver russisk forretning med en milliard

Nordea nedskriver værdien af sin forretning i Rusland med 141 millioner euro. Det oplyser banken via fondsbørsen.

Det sker efter, at banken længe har droslet ned for aktiviteterne i Rusland.

»Nordea har som led i en bevidst nedbringelse af bankens risiko reduceret sit udlån i Rusland med over 60 procent siden 2014, inklusive et salg af udlånsporteføljen for privatkunder«.

»Som følge af denne reduktion af risikoen vil Nordea i fjerde kvartal 2018 afskrive den goodwill på 141 millioner euro, der vedrører Rusland«, skriver Nordea.

Goodwill er den ikke-håndgribelige værdi, der kan ligge i aktiviteter eller selskaber. Coca-Cola er eksempelvis mere værd end sine produktionsfaciliteter, da det er et stærkt brand.

