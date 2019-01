Den Europæiske Centralbank holder fast ved rekordlav rente

Den Europæiske Centralbank (ECB) holder renten i ro. Det oplyser banken efter sit rentemøde torsdag.

Dermed er indskudsrenten fortsat på minus 0,4 procent. Renten blev senest justeret i marts 2016, hvor den blev sænket til det nuværende niveau.

ECB har tidligere meldt ud, at den vil holde renterne i ro frem til tidligst sommeren 2019, og forventningen bliver gentaget torsdag.

Læs her om renten, og hvad den kan betyde for dig:

Lave renter i euroland vil sikre lave danske boligrenter.

Under normale omstændigheder følger Nationalbanken i Danmark renteændringerne i ECB, fordi den danske krone er bundet i fast kurs til euroen.

ECB sætter renten ned for at få inflationen op.

ECB går efter en inflation på knap to procent.

Ligger inflationen for lavt, vil forbrugerne holde igen, og investeringerne stoppe, da forventningen om endnu lavere priser holder forbruget i ave. Hvorfor købe i dag, når man kan få det billigere i morgen?

En rentenedsættelse svækker euroen, hvilket er tilsigtet, så eurokursen ikke er for stærk i forhold til dollaren.

En svagere euro vil gøre varer fra eurolandene billigere i udlandet, sætte gang i eksporten og dermed væksten.

Når væksten kommer op i gear, vil forbrugerne bruge flere penge, og inflationen vil stige, er målet. Vis mere

Der var derfor ikke forventet nogen ændringer i forbindelse med rentemødet blandt økonomer.

Den Europæiske Centralbank har som opgave at sikre stabile priser i eurozonen.

Målet er en inflation på to procent om året, men de seneste år har den været lavere.

Renten har været negativ de seneste år for at tilskynde bankerne til flere udlån og samtidig holde eurokursen lavere til gavn for virksomheder, der eksporterer. Det skal sparke gang i økonomien og løfte inflationen.

ECB har også købt obligationer for et par tusinde milliarder euro de seneste år, hvilket også skal give bankerne flere penge at låne ud, men det blev standset ved årsskiftet.

