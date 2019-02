Regionernes formand: Chikanerier og opkøb har givet Falck et usundt monopol

Næste gang landets regioner beder private firmaer byde ind på ambulancekørslen, er der efter alt at dømme kun ét firma, der kan byde på opgaven; Falck.

I 2016 måtte den hollandske udfordrer Bios dreje nøglen i det, der nu har vist sig også at være en konsekvens af Falcks hemmelige chikanerier, negative historier og direkte forsøg på at påvirke de ambulancereddere, der søgte job hos Bios.

Det fastslog Konkurrencerådet i sidste uge i en usædvanlig skarp afgørelse, der konkluderer, at Falck dermed har misbrugt sin dominerende stilling i markedet.

Regioner må finde alternativer

Da Falck i forvejen har overtaget det jyske firma Responce, er den eneste private aktør på markedet for ambulancekørsel i Danmark nu ... Falck.

Når vi slår hårdt ned på denne sag, er det også for at vise andre private udbydere, at man ikke kan slippe af sted med den adfærd i Danmark Søren Bo Rasmussen,Konkurrencestyrelsen

Men det er et usundt monopol, der bør få regionerne til at tænke i alternativer, lyder budskabet fra regionernes formand, Stephanie Lose (V), der selv er formand for regionsrådet i Syddanmark.

Det var netop her, hollandske Bios i 2014 vandt kontrakten på al ambulancekørsel for næsen af Falck, men efterfølgende fik store problemer og gik konkurs, blandt andet på grund af Falcks hemmelige angreb.

»Jeg tror, at regionerne har lært af denne sag, og det er vigtigt, at vi nu på tværs af regionerne igen bestræber os på at skabe et marked, hvor andre har lyst til at byde ind«.

»Ellers bidrager vi gerne med den viden, vi har fået, hvis der er regioner, der vælger den model, vi har valgt hos os, nemlig at vi selv klarer ambulancekørslen i dele af regionen«, siger Stephanie Lose, der har svært ved at skjule sin forargelse over Falcks opførsel:

»Det, der nu er blevet afdækket af konkurrencemyndighederne, er uhørt; Falck har brugt ufine og uhæderlige metoder for at slippe af med en legitim konkurrent, og det værste er næsten, at Falck har talt med to tunger: På den ene side gav man offentligheden det indtryk, at man havde tabt en opgave til Bios, og at det måtte Falck så leve med, mens man på den anden side bag linjerne, via stråmænd og kommunikationsbureauer, forsøgte at fremprovokere Bios’ lukning«, siger regionernes formand.

Sagen afleveret til bagmandspolitiet

Falck meddelte mandag, at firmaet alligevel ikke anker afgørelsen fra Konkurrencerådet.

Med aflysningen af den ventede ankesag har Konkurrencerådet besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

»Når vi slår hårdt ned på denne sag, er det også for at vise andre private udbydere, at man ikke kan slippe af sted med den adfærd i Danmark, og vi håber selvfølgelig, at det vil få flere firmaer til at vove sig ind på markedet, for det er der brug for, hvis dette monopol skal brydes«, siger Søren Bo Rasmussen, kontorchef i Konkurrencestyrelsen.

Han understreger samtidig, at konkurrencemyndighederne vil følge de kommende udbudsrunder i regionerne med allerstørste opmærksomhed.

Som en direkte konsekvens af sagen valgte den tidligere Falck-direktør Allan Søgaard Larsen i aftes at forlade bestyrelserne i medicoselskabet Ambu og i LøkkeFonden.

Det skyldes ifølge Allan Søgaard Larsen selv det »aktuelle fokus« på hans person.