Fødevarepriser trækker dansk prisniveau op

Priserne på særligt kød og brød steg i januar, og det trak det samlede prisniveau op. Januar endte dermed med at blive 1,3 procent dyrere end samme måned i 2018.

Det viser Danmark Statistiks tal over forbrugerpriserne.

Det er ikke unormalt, at priserne stiger. Men prisstigningerne i januar var markant højere. Her lå priserne 0,8 procent højere end samme måned året før.

I hele indekset er der selvfølgelig varegrupper, der trækker hver sin vej. Især priserne på kød, brød og kornprodukter steg, efter at de i december var blevet billigere.

Også udgifter til den kategori, der dækker over møbler og andre ting til husholdningen, steg i januar. Og selv om januar ofte er kendt som en tilbudsmåned for tøj, er priserne for beklædning og fodtøj også steget.

Modsat er det blevet billigere at leje et hotelværelse eller gå ud at spise.

»Det er især prisfald på hotelovernatninger i januar, der trækker årsstigningen ned«, skriver Danmarks Statistik.

ritzau