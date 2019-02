Presset Flying Tiger sætter butiksåbninger i bero

Efter en årrække med flere butiksåbninger om ugen sætter Flying Tiger en bremse i sine vækstplaner på grund af skuffende resultater.

Det skriver erhvervsmediet finans.dk.

Kæden, der startede med at sælge alverdens ting til ti kroner, er på ti år gået fra 100 til i underkanten af 1000 butikker på tre kontinenter, men i år forventes det tal at være nogenlunde uændret.

Flying Tiger har siden 2015 været udfordret af, at salget i eksisterende butikker har været faldende.

Regnskabet for 2018 er endnu ikke offentliggjort, men administrerende direktør Mette Maix kalder resultaterne for skuffende. I 2017 havde Flying Tiger et overskud på fire millioner kroner.

Mette Maix fortæller, at fokus nu er på at øge indtjeningen frem for at vokse, men hun mener ikke, at kæden er vokset for hurtigt.

»Vi har de sidste fem år åbnet en butik hver tredje dag. Om det er gået for stærkt eller ej. Det synes jeg ikke«.

»Vi har i hvert fald fået et koncept ud af at leve i 30 lande på tre kontinenter, og det fungerer«, siger hun finans.dk.

Skiftet rundt i ledelsen

Hun forklarer, at der de seneste år har været et stort fokus på at åbne butikker, og at der nu skal kigges på omkostninger - herunder husleje og distribution.

Ud over at bremse vokseværket er der også blevet skiftet rundt i ledelsen, hvor der blandt andet er sagt farvel til finansdirektør Carsten Fensholdt og ansat ny kommerciel direktør og indkøbschef.

Flying Tiger blev stiftet i 1988 af Lennart Lajboschitz under navnet Zebra, og i 1995 åbnede den første Tiger-butik i København.

Siden er det gået slag i slag med butiksåbninger, og i 2012 solgte stifteren kæden til kapitalfonden EQT for 1,5 milliarder kroner.

Han beholdt dog en del af aktierne og blev i ledelsen frem til 2015, men er stadig en del af bestyrelsen i dag.

ritzau