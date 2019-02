Ti unge danskere er på eksklusiv Forbes-liste

Fra en gamer til urmagere til en opfinder.

Spændet er bredt, når man ser nærmere på de ti danskere under 30 år, som erhvervsmagasinet Forbes netop har udvalgt til sin europæiske udgave af listen kaldet '30 under 30'.

Det skriver Børsen.

Listen kårer 30 personer under 30 år, som har gjort størst indtryk, inden for ti forskellige brancher, altså i alt 300 personer.

En af danskerne på listen er 26-årige Niels Fibæk-Jensen, der er medstifter og direktør i virksomheden Matter, der tilbyder pensioner med fokus på bæredygtighed.

»Det var en rigtig god dag i går. Det er selvfølgelig fedt at få den anerkendelse og et gigantisk skulderklap, ligesom det er fedt at kunne dele det med sit team«, siger Niels Fibæk-Jensen til Ritzau.

Den 26-årige var klar over, at han var nomineret til listen, og derfor var det en spændt direktør, der i går stod op og tjekkede sociale medier.

»Det fungerer sådan, at når man bliver nomineret, sender man en masse informationer ind til Forbes. Så jeg var klar over, at jeg var i spil til at komme på listen, og at den ville blive offentliggjort i går«.

»Derfor var jeg selvfølgelig spændt på at se den, og heldigvis kom den ud 7.30 om morgenen, så jeg ikke skulle vente hele dagen«, siger han.

Niels Fibæk-Jensen er på listen, der dækker branchen finans, og danskerne er generelt bredt repræsenteret med tilstedeværelse på syv ud af ti lister.

I de to kategorier detail- og nethandel samt sociale entreprenører er to danskere.

Ud over glæden ved at være kåret som en af de mest interessante profiler inden for sin branche håber Niels Fibæk-Jensen, at kåringen kan hjælpe virksomheden videre.

»Firmaet blev stiftet 1. februar 2017, men fordi pension er et så komplekst område, kunne vi først præsentere vores produkt i oktober 2018«.

»Så nu vil vi gerne ud at skaffe en masse kunder, og jeg håber derfor, at Forbes' liste vil hjælpe med at få rejst noget kapital«.

De øvrige danskere på listen er: Rasmus Borregaard Vinter, Mads Andreas Olesen, Mads Fibiger, Fatima AlZahra'a Alatraktchi, Camilla Hessellund Lastein, Anders Krohn, Vasilij Brandt, Pascar Sivam og Henrik Hagemann.

Det er fjerde gang, at Forbes udgiver 30 under 30-listen.

ritzau