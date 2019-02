Trods spareplan: Kåre Schultz og Teva har milliardminus

En stor spareplan var noget af det første, som danskeren Kåre Schultz satte i søen, da han i 2017 overtog direktørstolen hos israelske Teva, der er verdens største producent af kopimedicin.

Lidt over et år efter er han nået langt med planen, der på to år skal sikre besparelser på 20 milliarder kroner årligt.

Der er skåret 14,5 milliarder kroner af omkostningerne, men trods det er Teva ikke i stand til at tjene penge.

Resultatet for 2018 viser et underskud på 15,9 milliarder kroner, viser selskabets årsregnskab, der er offentliggjort torsdag.

Det er dog en væsentlig forbedring fra 2017, hvor Teva fik et underskud på omkring 100 milliarder kroner - primært på grund af en stor nedskrivning i USA.

»2018 var det første år med vores spareplan, og vi har nået eller overgået alle vores finansielle mål for året«, siger Kåre Schultz.

Venter lavere salg

Han varsler dog, at der også er udsigt til et udfordrende 2019. Teva venter et lavere salg - blandt andet fordi flere af de store præparater er presset af konkurrenter.

»Ser vi fremad, forventer vi, at 2019 vil blive bunden for vores virksomhed«, siger Kåre Schultz.

Den 57-årige Kåre Schultz blev hentet til Teva for at vende skuden i en virksomhed i krise presset af en høj gæld.

Kun en måned efter sin tiltræden hos Teva annoncerede Kåre Schultz spareplanen.

Den indeholder 14.000 fyringer - svarende til cirka hver fjerde medarbejder - og lukninger af 20-25 fabrikker samt flere frasalg.

Før sin ansættelse hos Teva var Kåre Schultz blevet rost for sin tid i den danske medicinalkoncern Lundbeck.

Han blev døbt 'Hard Kåre' på grund af en stor sparerunde og en større oprydning i selskabets omkostninger, som han stod i spidsen for.

Kåre Schultz kom til Lundbeck efter 26 år hos Novo Nordisk, hvor han sluttede som viceadministrerende direktør.

ritzau