Flere drikker Coca-Cola: Overskuddet stryger i vejret

2018 bød på stor fremgang for Coca-Cola, der tjente 42,5 milliarder kroner i det forløbne år.

Det viser årsregnskabet fra det amerikanske selskab, der er offentliggjort torsdag.

Sammenlignet med 2017 er der tale om mere end en femdobling af resultatet, men det år var belastet af en stor skatteregning, som trak overskuddet ned.

Coca-Colas omsætning er til gengæld faldet med ti procent i løbet af 2018 til 210,3 milliarder kroner.

Det er i tråd med Coca-Colas strategi om at lægge opgaven med at brygge ud til franchisepartnere.

I stedet tjener Coca-Cola penge på at sælge ekstrakter og få procenter af salget, men slipper så for at have udgifter til selve produktionen.

Coca-Cola anslår, at selskabets palet af læskedrikke samlet har vundet markedsandele fra rivalerne i løbet af 2018.

Salget af sodavand steg med to procent gennem året som følge af 'stærk vækst' i Kina samt Central- og Østeuropa.

Særligt de sukkerfri varianter som Coca-Cola Zero Suger og lightudgaverne af Sprite og Fanta bliver fremhævet.

Coca-Cola forventer i 2019 at kunne vokse salget med tre til fire procent, når man fraregner opkøb og udsving i valutakurser.

ritzau