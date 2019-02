Mærsk løfter omsætning i første år efter opkøb

Et forsinket Maersk-regnskab med vækstfattige udsigter for 2019 sender aktiekursen ud i store fald.

Der er strid modvind for A.P. Møller - Mærsk efter et regnskab, der viser vækstfattige forhåbninger for 2019. Forventningerne til 2019 kan læses i årsregnskabet, der er lagt frem torsdag.

Kort efter regnskabet kom, faldt både Mærsks a- og B-aktie med over syv procent.

Regnskabet, der kom næsten en time senere end ventet, indeholdt en prognose for 2019, der lyder på mere af det samme som i 2018.

Driftsoverskuddet for 2019 ventes kun at vokse marginalt næste år. De beskedne forventninger kommer efter, at Mærsk har forsøgt at ændre sin forretning, så den i højere grad fokuserer på transport og ikke energi.

I forbindelse med regnskabet satte Mærsk også dato på, hvornår den del af forretningen, der arbejder med boreplatforme, bliver sluppet løs på børsen. Maersk Drilling kommer i handel 4. april.

I 2018 omsatte Mærsk for 39 milliarder dollar og fik et resultat på 3,2 milliarder dollar.

