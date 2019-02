Børsmyndighed i USA undersøger Danske Banks hvidvasksag

De amerikanske børsmyndigheder, SEC, undersøger Danske Bank for mulig hvidvask i bankens estiske filial, oplyser banken i en selskabsmeddelelse.

Banken oplyser, at den samarbejder med SEC.

Tidligere har det amerikanske justitsministerium igangsat en undersøgelse af bankens strafferetlige ansvar i relation til sagen om mulig hvidvask i Danske Banks filial i Estland.

Dermed bliver SEC, der en forkortelse for US Securities and Exchange Commission, den anden amerikanske myndighed, der går ind i sagen.

»Vi har ingen oplysninger om, hvornår det amerikanske justitsministerium og SEC's undersøgelser ventes afsluttet, eller hvad udfaldet af undersøgelserne vil være«, siger Danske Banks midlertidige direktør, Jesper Nielsen.

»Vi samarbejder fortsat med myndighederne om at få afdækket sagens forløb«.

ritzau