Nykredit vil købe Sparinvest for 2,2 milliarder kroner. Det skriver Nykredit via fondsbørsen. Samlet vil Nykredit - hvis handlen bliver godkendt - sidde på 75 procent af Sparinvest mens de nuværende ejere - en lang række pengeinstitutter - vil sidde på de sidste 25 procent. »I dag samarbejder vi om at give de bedste boliglån til boligejere i hele landet. Det er naturligt, at vi nu indleder et samarbejde med de pengeinstitutter, der ønsker det, om at tilbyde de bedste investeringsprodukter, da mange boligejere både har opsparing i deres bolig og ved siden af boligen«, skriver koncernchef i Nykredit Michael Rasmussen i meddelelsen. ritzau