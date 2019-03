160 år gammelt hesteforsikringsselskab får byge af påbud

Finanstilsynet har fundet en lang række ting, det ikke fandt tilfredsstillende, hos Kongeriget Danmarks Hesteforsikring, der siden 1859 har forsikret heste i Danmark.

Det skriver Finanstilsynet på sin hjemmeside efter en inspektion hos forsikringsselskabet.

»På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering«, skriver Finanstilsynet.

Og her blev der fundet en del. Kongeriget Danmarks Hesteforsikring, KDH, skal blandt opdatere sin risikopolitik, begrunde flere finansielle skøn og indregne en større risiko for både det marked, det opererer i, og sine forsikringer.

Derudover er der fundet mangler i it-sikkerheden, og arbejdet i bestyrelsen har ikke været godt nok.

»Bestyrelsens forretningsorden levede ikke op til lovkravene, og det var ikke dokumenteret, at forretningsordenen var gennemgået. Selskabet modtog påbud om at opdatere bestyrelsens forretningsorden og gennemgå forretningsordenen«, skriver Finanstilsynet.

»Bestyrelsen konstaterede i sin selvevaluering for 2018, at bestyrelsen mangler kompetencer. Selskabet modtog påbud om at udarbejde en plan for at erhverve de manglende kompetencer«.

Der er også problemer med at sikre revisionsudvalgets 'autonomi og objektivitet'.

»Selskabet modtog påbud om at sikre, at sammensætningen af revisionsudvalgets medlemmer opfylder kravene i revisorloven«, skriver Finanstilsynet.

Et ganske lille forsikringsselskab

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring blev startet i 1859 og er et gensidigt forsikringsselskab, der altså ikke har profit for øje. Det startede med at forsikre heste og kreaturer. Førstnævnte gled dog ud af landbruget i takt med motoriseringen oven på Anden Verdenskrig.

»I flere årtier var hesten nærmest forsvundet helt fra det danske land. Men i slutningen af 1970'erne kom hesten på banen igen, denne gang som sportshest, hobbydyr og fritidsfornøjelse«.

»KDH har løbende tilpasset sig de ændrede behov for forsikring«, skriver selskabet på sin hjemmeside.

Der er tale om en ganske lille forsikringsselskab, der i 2017 havde bruttopræmieindtægter på 11,6 millioner kroner, udbetalte erstatninger for ni millioner kroner og tjente 916.664 kroner efter skat.

ritzau