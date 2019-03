Nationalbanken: Sådan kan de nye boligskatter ramme ejerlejligheder Nationalbanken vurderer, at nye boligskatter vil trykke priserne på lejligheder med knap seks procent.

I 2021 træder et nyt system for boligskatter i kraft, og det vil betyde prisfald på ejerlejligheder, mens husejerne kan forvente at se boligen stige i værdi.

Det vurderer Nationalbanken i en analyse.

Skatterne vil ifølge Nationalbanken skære 5,8 procent af priserne på lejligheder frem til 2022.

Det betyder ikke nødvendigvis, at boligerne vil falde i værdier. Det kan også være, at de stiger mindre.

Der vil dog være store regionale forskelle, og i byer som Odense, Aalborg og Randers, vurderer Nationalbanken, at det nye system samlet set vil skubbe priserne op.

Det betyder ifølge Nykredit, at det især er lejligheder i København og Aarhus, som bliver ramt.

Det kan skære op mod ti procent af priserne i de to byer, vurderer boligøkonom Mira Lie Nielsen.

»Der forventes ved overgangen til det nye boligskattesystem en skattestigning for særligt ejerlejligheder i københavnsområdet.

»Når man skal betale højere skatter for en bolig, så vil køberne være villige til at betale mindre for en bolig, og derfor er der en forventning om, at priserne vil blive trykket ned«, siger hun.

Det er dog for tidligt at sige, konkret hvor stor effekten af de nye boligskatter bliver.

Blandt andet fordi de ejendomsvurderinger, som skal danne grundlag for de nye boligskatter, ikke er på plads endnu.

»Usikkerheden er ikke væk endnu, men tallene fra Nationalbanken bør afdramatisere en smule, i forhold til nogle af de historie, der tidligere har været fremme, som har tegnet et noget mere alvorligt billede«, siger Mira Lira Nielsen.

Husene skulle blive mere værd

For husejere er billedet modsat. Nationalbanken vurderer, at det nye skattesystem vil øge husenes værdi med 1,4 procent frem mod 2022.

»Det må give ro i maven for mange af de husejere, der har været bekymret for, hvad de nye boligskatter ville betyde for budgettet og husprisen«.

»Effekten bliver ikke særlig stor for hovedparten af danske husejere, siger Mira Lie Nielsen.

ritzau