Overblik: Her er de 16 initiativer, der skal bekæmpe finansiel kriminalitet

Et bredt flertal i Folketinget offentliggjorde onsdag en aftale, der skal sikre en bedre indsats i kampen mod finansiel kriminalitet

I alt 16 initiativer skal give Finanstilsynet bedre redskaber til at sætte ind over for svindel i finanssektoren.

Her er initiativerne

Markant styrkelse af kontrol- og indgrebsbeføjelser:

Finanstilsynet får en bred adgang til at udstede administrative bødeforelæg.

Finansielle virksomheders oplysningspligt over for Finanstilsynet udvides, så de får pligt til at rette forkert afgivne oplysninger

Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der efter mandat fra Finanstilsynet i en kortere periode kan følge den daglige drift i institutterne, hvor der er behov for at følge en virksomhed med risici for finansiel kriminalitet.

Styrkelse af whistleblowerordningerne gennem forbud mod tavshedsklausuler.

Finanstilsynet får mulighed for at udstede påbud om, at en virksomhed ikke må tage nye kunder, hvis der konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.

Finanstilsynet understøtter den finansielle sektor med at opbygge fælles infrastruktur, der kan styrke virksomhedernes processer for kundekendskab.

Betydelig skærpelse af sanktionsmulighederne

Skærpelse af strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger til Finanstilsynet.

For grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed øges forældelsesfristen til ti år.

Skærpelse af sanktioner over for revisorer, der overtræder hvidvaskloven, så de kan fratages deres autorisation ved overtrædelser af hvidvaskloven

En arbejdsgruppe skal klarlægge, hvordan det i højere grad kan sikres, at ledelsen i en finansiel virksomhed kan holdes erstatnings- og strafferetligt ansvarlig for overtrædelse af den finansielle lovgivning.

Øgede ressourcer og klarere organisatorisk fokus

Finanstilsynets organisation ændres med henblik på et stærkere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet og for at sikre, at Finanstilsynet skal tage mere datadrevne tilsynsmetoder i brug.

Finanstilsynet og Justitsministeriets område tilføres flere ressourcer til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker.

Finanstilsynets bestyrelse skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed svarende til fit & proper-kravene, som gælder for finansielle virksomheder.

Derudover stilles der krav om, at formanden og næstformanden for Finanstilsynets bestyrelse ikke har haft ansættelse i en finansiel virksomhed eller har været medlem af bestyrelsen for en større finansiel virksomhed i de seneste fem år.

Der indføres en vidensklausul for Finanstilsynets direktion og nøglemedarbejdere. Disse medarbejdere skal holde en pause inden jobskift, hvis de ønsker ansættelse i den finansielle sektor.

Samarbejdet og koordineringen mellem myndigheder og virksomheder i Hvidvaskforum styrkes.

Styrkelse af sagkundskab under domstolsbehandling.

Initiativerne forventes at få fuld effekt i løbet af et par år.

Kilde: Erhvervsministeriet.

