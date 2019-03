Fyret dansk topchef: »Jeg er stolt over alt, jeg har gjort i banken« Birgitte Bonnesen er blevet fyret som direktør for Swedbank, der beskyldes for at være brugt til hvidvask.

Danskeren Birgitte Bonnesen er torsdag blevet fyret som administrerende direktør i Swedbank, der på det seneste har været centrum i en sag om formodet hvidvask for milliarder.

Hovedpersonen selv mener, at hun ikke kunne have gjort noget anderledes, fortæller hun til den svenske avis Expressen.

»Jeg har været i banken i mere end 30 år, og jeg er stolt over alt, jeg har gjort i banken. Det er jeg absolut«, siger hun.

Birgitte Bonnesen fortæller, at hun er chokeret over fyringen, og at de sidste seks måneder har været stressende.

Hun bliver spurgt til, om hun inderst inde mener, at hun ikke har gjort noget forkert.

»Ja, det gør jeg«, siger hun til Expressen.

Danskeren har været i Swedbank siden 1987 og været direktør siden 2016.

Søgelys på transaktioner for 1.000 milliarder

Swedbank er kommet i søgelyset for en række transaktioner gennem banken fra mistænkelige udenlandske kunder, der forbindes med hvidvask.

I alt er der ifølge mediet SVT tale om transaktioner for mere end 1000 milliarder danske kroner. Anklagerne har udløst flere undersøgelser mod banken i USA.

Birgitte Bonnesen har efter fyringen hos Swedbank desuden mistet posten som formand for Bankföreningen, der er en interesseorganisation for svenske banker.

Fyringen af Bonnesen er kommet torsdag, hvor Swedbank samtidig afholder generalforsamling.

Her har aktionærerne stemt nej til et forslag om at fritage Birgitte Bonnesen for ansvar for forhold, der står i årsregnskabet for 2018. Det har bestyrelsen til gengæld fået.

Birgitte Bonnesen ved endnu ikke, hvad fremtiden byder på, men påpeger over Expressen, at hun er 63 år.

Hun får 15 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse med ud af døren.

Swedbank har ansat Anders Karlsson som konstitueret direktør. Han har været i banken siden 2010 - senest som finansdirektør.

ritzau