Dyrere mejeri-produkter skubber det samlede prisniveau op

Det er 25 år siden, at vor tids største og mest velforberedte folkemord blev sat i gang i det østafrikanske land, Rwanda. Pressefotograf Jan Grarup dokumenterede dengang grusomhederne med sit kamera. Nu er han taget tilbage for at finde ud af, hvilken rolle tilgivelse kan spille for et helt lands overlevelse. Og for at forstå, hvordan man lever videre både som offer og bøddel.