Producent af danske kampfly tjener stort i første kvartal

Det er ikke kun i Danmark, at der er bud efter Lockheed Martins F-35-kampfly.

Den amerikanske forsvarskoncern, der også producerer våben, tjener således markant flere penge end ventet i årets første kvartal.

Og det skyldes især stor efterspørgsel på producentens F-35-kampfly. Efterspørgslen overstiger forventningerne markant.

Koncernens profit er således steget med 47 procent sammenlignet med første kvartal sidste år. Det sender også aktierne i vejret. De er steget med seks procent som følge af regnskabet.

Salget af kampflyene er steget med 27 procent, når det sammenholdes med regnskabet fra samme tidspunkt sidste år.

Salg af missiler er også medvirkende til det stærke regnskab.

Lockheed Martin solgte for 14,3 milliarder dollar - svarende til cirka 95 milliarder kroner - i januar, februar og marts. Det er knap to milliarder dollar mere, end analytikerne havde regnet med.

Indkøb har mødt kritik

Danmark har bestilt 27 af Lockheed Martins kampfly. De koster i omegnen af 700 millioner kroner stykket. Samlet koster de Danmark omkring 20 milliarder kroner.

De bliver leveret løbende, og det første fly ventes til Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland i 2023.

Indkøbet af F-35-flyene har mødt kritik, blandt andet fordi flyene støjer markant mere end de F-16-fly, der i dag hører hjemme på flyvestationen.

Beregninger fra Forsvarsministeriet viser, at 618 boliger i området omkring flyvestationen vil blive udsat for flystøj, der overskrider grænseværdierne.

Det er 15 gange så mange boliger som i dag.

F-35-flyene er et af Lockheed Martins nøgleprodukter. Derfor var det et mindre tilbageslag, da et japansk-ejet F-35-fly tidligere i april styrtede ned i Stillehavet. Flyet var kun et år gammelt og var det første, som var blevet samlet i Japan.

