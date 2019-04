PostNord i Danmark bløder stadig: Koncernen tilbage i plus PostNord kan modsat sidste år lukke første kvartal i plus, men den danske afdeling bløder stadig.

Der fosser stadig millioner af kroner ud af den danske afdeling af PostNord. Blødningen er dog blevet begrænset i årets første tre måneder, og modsat starten på 2018 er hele den dansk-svenske postkoncern i plus.

Det viser det første kvartalsregnskab fra PostNord i år.

Ser man på driften i PostNords forskellige afdelinger, er PostNord Danmark stadig forretningens smertensbarn. Mens alle andre lande giver overskud, er driften i Danmark underskudsgivende.

Sammenligner man med starten på sidste år, er blødningen dog bragt ned fra et tab på 199 millioner svenske kroner til 54 millioner svenske kroner.

Sidste års store minusser endte ikke lykkeligt for koncerndirektør Håkan Ericsson og hans finansdirektør, der begge mistede jobbet tidligere i år.

I stedet er Annemarie Gardshol blevet udpeget til konstitueret direktør. Hun glæder sig over det første regnskab, hun kan præsentere.

»Selv om det er en udfordrende tid med fortsat digitalisering på brevmarkedet, er det positivt at kunne konstatere en stærk resultatforbedring«, siger hun.

Hun peger på, at det særligt er tilbagevendende svenske brevkunder, der er med til at løfte hele koncernens bundlinje.

PostNord åbnede sidste år med et minus på 167 millioner svenske kroner, men er i år startet med et plus på 56 millioner svenske kroner.

Det er den svenske og danske stat, der ejer PostNord.

ritzau