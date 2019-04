Tyske storbanker opgiver storstilet fusion Deutsche Bank og Commerzbank har forhandlet om fusion i seks uger og valgt ikke at gå sammen.

De tyske banker Commerzbank og Deutsche Bank har droppet at gå sammen. Det oplyser Deutsche Bank i en meddelelse.

De to banker har forhandlet de seneste seks uger, men er nået frem til, at en fusion ikke er den rette løsning. Det oplyser bankerne i to meddelelser.

Deutsche Bank og Commerzbank er Tysklands to største banker. Fusionen har været støttet af den tyske regering.

Deutsche Bank har været i modvind siden finanskrisen, hvor banken blandt andet har været hæmmet af en stribe milliardbøder for hvidvask og misinformation for salg af værdipapirer op til krisen.

Fusionen skulle ses som en vej til at ruste banken og undgå rystelser i tysk økonomi.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har der dog været skepsis i dele af den tyske befolkning om fusionen.

Det har blandt andet handlet om frygt for store nedskæringer i medarbejderstaben, som det nogle gange ses i forbindelse med fusioner.

Bankerne forklarer beslutningen med, at der ikke vil være nok fordele - herunder besparelser - når man samtidig tager højde for risikoen ved at lægge to store virksomheder sammen.

Deutsche Bank nævner blandt andet, at der ville være omkostninger til at lægge bankerne sammen og peger desuden på øgede kapitalkrav.

Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, er det ikke den store overraskelse, at fusionen er lagt i graven.

»Kombinationen af Deutsche Bank og Commerzbank var ikke baseret på, at to stærke skulle gå sammen, men mere håbet om, at der kunne komme noget godt ud af et fornuftsægteskab«, skriver han i en kommentar.

Desuden peger han på, at det tyske marked er et svært sted at tjene penge.

Deutsche Bank skriver i en meddelelse, at den kigger på andre muligheder, der kan styrke bankens indtjening. Banken fortæller ikke, hvad de planer konkret går på.

ritzau