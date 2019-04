Nordea sætter over 700 millioner kroner af til hvidvaskbøder Nordea erkender, at banken tidligere har været for dårlig til at forhindre hvidvask gennem banken.

Nordea forventer at få en bøde for ikke at have været god nok til at dæmme op for, at kriminelle har brugt banken til hvidvask.

Derfor har banken hensat 709 millioner kroner til bøder i sager om hvidvask.

Det oplyser banken i sit regnskab for første kvartal, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Nordeas administrerende direktør, Casper von Koskull, erkender, at banken historisk set ikke har været god nok til at forhindre hvidvask.

»I dette kvartal har der været intens debat om forskellige hvidvasksager. Hvidvask er et meget komplekst og bredt samfundsproblem, og vi tager vores ansvar meget alvorligt«, siger han i en kommentar til regnskabet.

»Vi har tidligere meldt ud, at vi forventer at få en bøde i Danmark for vores tidligere svage processer og procedurer til bekæmpelse af hvidvask, og vi har i den forbindelse foretaget en hensættelse på 95 millioner euro (709 millioner kroner, red.) til hvidvaskrelaterede sager«, siger han.

ritzau