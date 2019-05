Rygstød fra hospitaler giver Ambu rekordresultat

Det danske selskab Ambu, der producerer udstyr til hospitaler, havde fremgang i andet kvartal, der blev det bedste i selskabets historie.

En stor del af Ambus vækst kommer fra endoskoper - en slags engangskameraer - som bruges til at undersøge luftvejene hos patienter.

I andet kvartal er der solgt 182.000 styk, hvilket en stigning på 26 procent over det seneste år.

Salget steg med 21 procent til 785 millioner kroner. Overskuddet voksede 43 procent til 130 millioner kroner.

Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

Ud over en fremgang i salget er Ambu også hjulpet af en stærkere dollarkurs, hvilket giver selskabet medvind, når der veksles til kroner.

Næste store satsning for Ambu er skoper, der kan bruges til andre typer undersøgelse end luftvejene.

Gennembrud kom med genoplivningspose

Direktør Lars Marcher oplyser i regnskabet, at Ambu for nylig lancerede et endoskop, der kan bruges til undersøgelser i næse og hals på det europæiske og australske marked. Det vil blive lanceret i USA inden sommer.

Ambus historie strækker sig tilbage til 1937, hvor ingeniøren Holger Hesse stiftede Testa Laboratory, der senere blev til Ambu.

Det første produkt gjorde det muligt for praktiserende læger at måle mængden af hæmoglobin i blodet uden at skulle sende blodprøven forbi et laboratorium.

Det første store gennembrud kom dog først i 1956, hvor selskabet opfandt en genoplivningspose til engangsbrug.

I 1986 blev selskabet omdøbt til Ambu International, og seks år senere kom det på børsen i København.

De seneste år er kursen blevet mangedoblet, og i 2018 blev Ambu en del af C25-indekset på fondsbørsen, hvor de mest værdifulde og mest handlede aktier er at finde.

ritzau