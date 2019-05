Marts blev værste måned for dansk vareeksport i otte år En rædselsmåned for eksporten i marts giver bange anelser i Dansk Industri.

Salget af danske varer til udlandet faldt med 5,6 procent i marts måned, hvilket er det største fald siden 2011. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der løbende opgør regnskabet for Danmarks handel med udlandet.

Faldet i marts er ikke nok til at overskygge resultaterne fra januar og februar, og samlet set over de første tre måneder er eksporten af varer steget med 1,4 procent.

Trods faldet i eksporten sælger Danmark stadig varer til udlandet for et større beløb, end der bliver importeret. Dermed har Danmark et overskud på sin udenrigshandel.

Men faldet i marts er nok til at gøre Dansk Industris chefanalytiker, Allan Sørensen, bekymret.

»Den svage efterspørgsel i udlandet har desværre ført til færre eksportindtægter i de seneste måneder«, skriver han i en analyse.

»Vi håber ikke, at nedgangen er et forvarsel, om at eksporten går sværere tider i møde«.

Svækkelsen i global økonomi kan have ramt Danmark

Ifølge cheføkonom i Nykredit Tore Stramer kommer årsagen til faldet ude fra landets grænser.

»Det store fald i eksporten i marts kan desværre være et tegn på, at svækkelsen i den globale økonomi nu har ramt den danske eksport, skriver han i en analyse.

Han vil ikke udelukke, at faldet kan være et udsving og ikke en vedvarende tendens.

Han peger på, at de to varegrupper, hvor eksporten er faldet mest i marts, er medicin og maskiner. Ifølge Tore Stramer har de to grupper historisk set haft store udsving.

Også eksporten af tjenester faldt i marts. Dog mindre end eksporten af varer.

Faldet i eksport af varer og tjenester trak betalingsbalancen i minus i marts. Minusset lyder på 900 millioner kroner.

Betalingsbalancen er over- eller underskuddet ved Danmarks samhandel med udlandet.

Den er resultatet af et regnskab over Danmarks samlede økonomiske transaktioner med udlandet.

Den dækker både over værdien af handlen med varer og tjenester på tværs af den danske grænse samt for eksempel handel med aktier og investeringer.

