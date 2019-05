Nedtur hos europæiske forbrugere dæmper væksten hos Nilfisk

Industrikoncernen Nilfisk, der blandt andet er kendt for støvsugere af samme navn, havde en smule fremgang i årets første tre måneder.

Samlet solgte selskabet for 1,84 milliarder kroner i første kvartal.

Det er en fremgang på en procent organisk, hvilket vil sige fraregnet køb og salg af virksomheder samt udsving i valutakurser. Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

Udviklingen dækker over et højere salg til virksomheder, mens salget til forbrugerne var i bakgear.

Salget til virksomheder, der blandt andet tæller store rengøringsmaskiner, forløb ifølge regnskabet tilfredsstillende med en vækst på små tre procent.

»Første kvartal har vi haft en tilfredsstillende udvikling i de modne Emea-markeder (Europa, Mellemøsten, Afrika, red.) samt i vores forretning i USA, hvilket har været et vigtigt fokusområde for Nilfisk«, siger administrerende direktør Hans Henrik Lund i en kommentar til regnskabet.

Droppede salgsplaner

Til gengæld faldt salget til de private forbrugere med omkring syv procent.

Det skyldes ifølge Nilfisk en skuffende udvikling på en række europæiske markeder.

Salget til de private udgør dog kun en mindre del af forretningen samlet set.

Sidste år barslede Nilfisk med et salg af den private forretning. I starten af 2019 valgte selskabet dog at droppe salgsplanerne og køre videre.

Årets første tre måneder har kastet et overskud på 46 millioner kroner af sig. Det er et fald fra 83 millioner kroner året før.

Resultatet er blandt andet trukket ned af udgifter til et spareprogram, som har givet en række engangsudgifter, der på sigt skal give besparelser.

For hele 2019 forventer Nilfisk at vokse med omkring to procent. Salget til virksomheder ventes at vokse tre procent, mens afsætningen til forbrugerne forventes at falde ti procent.

ritzau