Tidligere Danske Bank-chefer får nedlagt navneforbud

Tre tidligere chefer i Danske Bank har fået nedlagt et forbud mod, at deres navne bliver nævnt i forbindelse med Bagmandspolitiets efterforskning af sagen om hvidvask i Estland.

Det skriver erhvervsmediet Finans. Navneforbuddet blev nedlagt tirsdag eftermiddag i Københavns Byret.

I sidste uge skrev Berlingske, at Bagmandspolitiet har sigtet ti tidligere chefer i Danske Bank. Ifølge Finans.dk er ni chefer en del af sagskomplekset.

Fire tidligere chefer har bekræftet, at de er sigtet i sagen, der er en udløber af formodet hvidvask i milliardklassen i Danske Banks estiske filial i årene 2007-2015.

Det gælder tidligere direktør Thomas Borgen, tidligere økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, tidligere chefjurist Flemming Pristed og Lars Mørch, der var chef for Danske Banks internationale aktiviteter.

De har fået deres private hjem ransaget. Ifølge Finans.dk er det tidligere direktionsmedlem Mikael Ericson også blandt de sigtede.

Dansk Bank-efterforskning i to spor

Bagmandspolitiet har ikke ønsket at kommentere sagen. Ifølge Finans.dk er gruppen sigtet for at have overtrådt bestemmelser i hvidvaskloven.

Det gælder blandt andet indhentning af oplysninger om bankens kunder samt manglende indberetning af mistænkelige transaktioner til Bagmandspolitiet.

Det er overtrædelser, der som udgangspunkt straffes med bøde.

Straffen kan dog stige til op til seks måneders fængsel ved særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser.

Bagmandspolitiet efterforsker Danske Bank-sagen i to spor. Det ene går på banken som selskab, mens den anden del går på de tidligere chefer.

ritzau