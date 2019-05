Silvan varsler underskud og skifter direktør

Byggemarkedskæden Silvan skifter ud på direktørposten og varsler samtidig et tocifret millionunderskud for 2018.

Det skriver Børsen.

Direktør Jesper Lien bliver lidt utraditionelt udskiftet med to personer, der skal sidde i en opdelt direktørstilling.

De to nye på toppen bliver Silvans nuværende kommercielle direktør, Morten Juel, og tyskeren Jan Becker, der er partner i kapitalfonden Aurelius, der ejer Silvan.

Silvan er en af landets største forhandlere af byggematerialer til private. Der er 43 butikker på tværs af landet.

Silvan har de seneste år haft svært ved at tjene penge. I 2017 lød underskuddet på 45 millioner kroner.

Årsregnskabet for 2018 bliver præsenteret om et par uger, og Morten Juel fortæller, at resultatet er forbedret i år, men der er stadig røde tal på bundlinjen.

I løbet af året er der blevet investeret tungt i at ombygge en række butikker og skruet op på it-området.

Vigtigste opgave bliver vækst

Omsætningen er steget for tredje år i træk, og målet er, at Silvan inden for to år tjener penge.

»Min vigtigste opgave bliver at sikre fremtidig profitabel vækst«.

»Det er jo en strategi, der blev etableret for længe siden, og det er jo egentlig bare - i anførselstegn - at eksekvere den og sørge for, at vi følger den rigtige udvikling«, siger Morten Juel til Børsen.

Afgående direktør Jesper Lien har været direktør for Silvan siden 2017, men det har ifølge Morten Juel hele tiden været planen, at han kun skulle besidde posten midlertidigt.

Jesper Lien, der tidligere har været direktør i Coop, overgår nu til en stilling som partner i kapitalfonden Aurelius. Han vil desuden være en del af Silvans bestyrelse.

ritzau