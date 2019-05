Kæden Stark fordobles i størrelse med opkøb i Tyskland

Den danske Stark Group, der nok bedst er kendt for sin byggemarkedskæde Stark, har mandag købt den tyske byggemateriale-virksomhed Saint Gobain Building Distribution (SGBD)

Det tyske opkøb fordobler Stark Group i størrelse målt på ansatte og omsætning. Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Stark Group har i alt i dag omkring 5000 medarbejdere og en omsætning på 16,5 milliarder kroner årligt. Med opkøbet af SGBD vokser det til 10.000 ansatte og 32 milliarder kroner i årlig omsætning.

2,5 mia. kroner for overtagelsen

I forvejen er Starks 5000 ansatte fordelt på Stark i Danmark og Grønland, Beijer Byggmaterial i Sverige, Stark Suomi i Finland og Neumann Bygg i Norge.

Starks direktør Søren P. Olesen forklarer i en pressemeddelelse, at selv om opkøbet ikke passer i kædens strategi, var muligheden for god til at lade gå.

»Denne mulighed i Tyskland, som fordobler vores størrelse, skaber masser af synergier og giver adgang til en helt ny kundebase kunne vi ikke lade gå fra os, i en konkurrencepræget og volumendrevet industri«, siger han.

Denne mulighed i Tyskland, som fordobler vores størrelse, skaber masser af synergier og giver adgang til en helt ny kundebase kunne vi ikke lade gå fra os, i en konkurrencepræget og volumendrevet industri Søren P. Olesen, direktør i Stark

Stark har tidligere haft en anden kendt byggemarkedskæde i folden. Men i 2017 blev Silvan solgt til kapitalfonden Aurelius Group. Den er dermed ikke længere en del af koncernen.

Stark betaler 335 millioner euro - omkring 2,5 milliarder kroner - til den franske koncern Compagnie de Saint Gobain for at overtage SGBD.

ritzau