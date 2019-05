OECD: Vækst i international handel er halveret i år

Den økonomiske vækst i Kina og USA kan falde med 0,2 eller 0,3 procent i gennemsnit i 2021 og 2022, hvis handelskonflikt fortsætter.

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) advarer om svækkelse af den internationale økonomi i ny international prognose.

USA's præsident, Donald Trump, har hævet toldafgifterne på kinesiske importvarer til en værdi af 200 milliarder dollar (omkring 1340 milliarder kroner).

Kina har som gengæld varslede toldsatser på 5140 forskellige amerikanske produkter til en samlet værdi af 60 milliarder dollar (omkring 400 milliarder kroner).

Ifølge OECD's store internationale prognose, som udsendes hvert andet år, vil den globale økonomi kun vokse 3,2 procent i år, da væksten i den internationale handel næsten er halveret i år til kun 2,1 procent.

Det er den laveste vækst i den globale økonomi siden 2016.

Forbedret prognose for Storbritannien

Næste år skulle økonomien på globalt plan blive lidt bedre med en vækstrate på 3,4 procent, men kun hvis USA og Kina indstiller krigen med indførelser af stadigt højere toldsatser.

Kina, som ikke er med i OECD, har forsøgt at stimulere økonomien, men væksten ventes at falde fra 6,2 procent i år til 6,0 procent i 2020.

Japans eksportafhængige økonomi lider under den faldende internationale handel, og landet ventes at få en vækst på kun 0,7 procent i 2019 og på 0,6 procent næste år.

Eurozonen betaler også en høj pris for handelskrisen. Væksten for området ventes i år at blive på 1,2 procent og på 1,4 procent næste år.

Men OECD har forbedret prognosen for den britiske økonomi, som tidligere kun ventedes at få en vækst på 0,8 procent i år, men som nu spås en vækst på 1,2 procent.

OECD hæver sit vækstskøn for den danske økonomi, men trenden peger stadig nedad for de kommende år.

Hvor væksten i det danske bruttonationalprodukt (bnp) skrues op til en vækst i år på 2,1 procent mod den tidligere forventning på 1,9 procent, så sættes væksten ned i et lavere gear i 2020 - til 1,7 procent.

ritzau