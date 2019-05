Arbejdsmarkedet fortsætter frem: 3600 flere job i marts

Der er fortsat fremgang på det danske arbejdsmarked, hvor flere kommer i job.

Antallet af lønmodtagere steg med 3600 i marts sammenlignet med måneden før. Det sender det samlede tal op på 2,78 millioner, oplyser Danmarks Statistik.

Tallet har været stigende 71 måneder i træk. Fremgangen i marts dækker over 3100 nye job på den private del af arbejdsmarkedet, mens det offentlige tæller resten.

Cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank påpeger, at opsvinget i økonomien ser ud til at fortsætte.

»Der har ellers været bekymring for, at bekymring i verden omkring os ville dæmpe det danske opsving og få jobvæksten til at gå ned i gear, men det kan vi altså ikke se noget til«, skriver han i en kommentar.

Vil blive ramt af økonomisk afmatning

Trods fremgangen vurderer han, at de gode tider i dansk økonomi har det bedste bag sig.

Han spår, at beskæftigelsen kan fortsætte, men ikke i samme tempo som de seneste år.

»Det ser ikke helt godt ud for det globale opsving, som under alle omstændigheder nærmer sig enden, og som får ekstra modvind fra handelskrig, brexit og diverse andre genvordigheder«, skriver Las Olsen.

Samme vurdering kommer fra Bo Sandberg, der er cheføkonom i interesseorganisationen Dansk Byggeri.

Han påpeger, at der det seneste år er blevet skabt 26.000 job mod 54.000 året før.

»Selv om det danske opsving er solidt og kernesundt, så er vi ikke en økonomisk ø«.

»Som en lille, åben økonomi vil vi uundgåeligt blive ramt af den økonomiske afmatning i Tyskland, den politiske usikkerhed i kølvandet på brexit og den fortsat uafklarede situation omkring handelskrigen«, skriver Bo Sandberg.

Hos Nykredit spår cheføkonom Tore Stramer, at der i både 2019 og 2020 vil blive skabt i omegnen af 35.000 job.

