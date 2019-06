'Klimatosserne' er ved at nå helt ind i finansministeriets maskinrum

Stadig flere lande begynder at arbejde med alternative mål for velstand.

FOR ABONNENTER

Den tiltagende klimabekymring og fokus på bæredygtighed har inden for kort tid skærpet det politiske fokus på behovet for alternative måder at opgøre vores velstand på end den traditionelle fokus på økonomisk vækst i bruttonationalproduktet (bnp). I det spil har alene de seneste tre uger vist, at forskellige landes finansministerier kan være helt centrale aktører: