Frank Hvid Petersen: Den nye regering kan blive ramt af global økonomisk afmatning

Det går dårligere med verdensøkonomien og især tysk økonomi. Derfor gør rød bloks partiledere klogt i ikke bare at have en plan A for den kommende regerings økonomiske politik, men også en plan B, skriver Frank Hvid Petersen i denne økonomiske analyse.

FOR ABONNENTER

Selv om Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, og de andre danske toppolitikere er fuldt optaget i de her dage af at forhandle om grundlaget for en kommende ny regering, bør de holde et vågent øje med, hvad der sker lige nu uden for landets grænser. Her er der tegn på, at det går dårligere med verdensøkonomien og især tysk økonomi end ventet. Det kan få stor betydning for, om der overhovedet er penge i den danske statskasse til mere velfærd og en større klimaindsats i de kommende år.