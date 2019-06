Danmarks dyreste lejligheder solgt i nybyggeri i Hellerup

I takt med at det noget så eksklusive lejlighedsbyggeri på Tuborg Strandeng i Hellerup skyder op, overgås danmarksrekorderne for dyreste lejlighedssalg.

Ejendomsmægleren bag projektet oplyser således til TV 2 Lorry, at de har lukket en aftale om et lejlighedskøb til 58 millioner kroner, mens lejligheder til både 48 og 35 millioner allerede er blevet handlet.

»I løbet af den seneste tid har vi lukket tre aftaler, som hver overgår den tidligere rekord. Derudover er vi også i seriøse forhandlinger med flere andre«, siger Lone Bøegh Henriksen, der er indehaver af Home-forretningerne, der udbyder boligerne på Tuborg Strandeng, til TV 2 Lorry.

Ifølge Lone Bøegh Henriksen har der ikke tidligere været udbudt lejligheder i større mængder i en lignende prisklasse i Danmark.

»Vi er selvfølgelig godt klar over, at det er en meget lille procentdel af befolkningen, der har økonomien til at købe lejlighederne her, for lejlighederne her er i en helt anden liga, end andet der tidligere er set«.

»Omvendt er vi positivt overraskede over, hvor stor interessen har været. Indtil videre har vi haft dialog og fremvisninger for omkring 150 interesserede købere. Vi synes også, det er positivt, at denne her gruppe af meget velhavende danskere har lyst til at investere i boliger her i stedet for at gøre det i udlandet«, siger Lone Bøegh Henriksen til TV 2 Lory.

Alle tre købere er danskere

Hun oplyser, at der er bopælspligt på lejlighederne, og at køberne af de omtalte tre lejligheder alle er danskere.

»Bopælspligten har været et vigtigt parameter, for der har været et generelt ønske fra alle parter om, at byggeriet skal bruges til beboelse, og at det ikke skal stå mennesketomt«, siger Lone Bøegh Henriksen og fortæller, at der også har været en del interesse fra danskere, der bor i udlandet.

Rekorden for den hidtil dyreste lejlighed solgt i Danmark blev sat sidste år, da en lejlighedshandel til 28,5 millioner kroner blev gennemført.

Boligbyggeriet i Hellerup, der blev påbegyndt i starten af september sidste år, består af lejlighedskomplekser anlagt ud i Øresund ved indsejlingen til Tuborg Havn på grænsen mellem Gentofte og Østerbro.

To højhuse – såkaldte kysthuse – er allerede ved at blive opført, og det er blandt de udbudte lejligheder i disse to byggerier, de rekorddyre bolighandler er foretaget.

Frem mod 2024 er det dog planen, at det samlede byggeri på Tuborg Strandeng skal bestå af fem kysthuse med i alt 167 luksuslejligheder. Som en del af det samlede projekt opføres der også 156 lejligheder i komplekser, der ligger lidt mere tilbagetrukket fra vandkanten.

Den billigste af de ejerlejligheder, der indtil videre er blevet sat til salg, er 16 millioner kroner.