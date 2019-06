»Det eneste, jeg kan sige er: Total overraskelse. Det havde vi ikke set komme« Vestre Landsret forhøjer straffen til tidligere OW Bunker-direktør fra halvandet til fem års fængsel.

Vestre Landsret har fredag idømt den tidligere OW Bunker-direktør Lars Møller fem års ubetinget fængsel for sin rolle i koncernens kollaps.

Lars Møller blev sidste år idømt halvandet års fængsel ved Retten i Aalborg for at have forvoldt OW Bunker et tab på 645 millioner kroner.

Tabet var medvirkende til, at den nordjyske koncern, der handlede med skibsbrændstof verden over, gik konkurs 7. november 2014.

Det skete bare otte måneder efter, at selskabet var gået på børsen.

Den 45-årige Lars Møller ankede byretsdommen til frifindelse, mens Bagmandspolitiet krævede en skærpet straf på mindst fem års fængsel.

Lars Møllers forsvarsadvokat, Arvid Andersen, er fåmælt efter domsafsigelsen.

»Det eneste, jeg kan sige er: Total overraskelse. Det havde vi ikke set komme«, siger han.

Anklagemyndigheden er derimod tilfreds.

»Det er en vigtig sag, fordi den blandt andet handler om tilliden til de finansielle markeder«, siger specialanklager Marie Tullin.

»Når man har et selskab på børsen, er det vigtigt, at private og institutioner kan have tillid til, at de rigtige oplysninger bliver lagt frem«.

Eneste chef, der bliver straffet

Lars Møller er den eneste fra den tidligere ledelse i OW Bunker, der har fået en straffesag på nakken i det retlige efterspil efter konkursen.

Topchefen, Jim Pedersen, var oprindeligt sigtet, men han afgik ved døden, da politiet var i gang med efterforskningen.

Desuden var en økonomichef en overgang sigtet, men sigtelsen blev frafaldet.

Lars Møller stod i spidsen for OW Bunker-datterselskabet Dynamic Oil Trading i Singapore.

Selskabet havde en livlig samhandel med kunden Tankoil. Problemet var bare, at Tankoil ikke kunne betale.

Kort før OW Bunker kollapsede, skyldte Tankoil 156 millioner dollar til OW Bunker.

Bagmandspolitiet mener, at Lars Møller førte ledelsen bag lyset og ikke fortalte, hvor store kreditter han reelt havde bevilget Tankoil.

Selv nægtede direktøren sig skyldig.

Landsretten finder, at Lars Møller er skyldig efter den rejste tiltale om mandatsvig.

I byretten blev han dømt efter en mildere paragraf om tilsidesættelse af pligter med et formuetab til følge.

»Tiltalte blev undervejs løbende gjort opmærksom på problemerne med Tankoil, uden at han reagerede«.

»Ligesom der i hele perioden med tiltaltes viden blev givet urigtige og vildledende oplysninger til ledelsen i OW Bunker«, hedder det i dommen fra landsretten.

Det konkluderes samtidig, at Lars Møller ikke selv opnåede økonomisk vinding ved sine dispositioner.

Det var Tankoil, der opnåede en uberettiget vinding, fordi man modtog olie uden at betale for den, hedder det.

ritzau