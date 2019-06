Microsoft Danmark skifter ud på direktørposten

It-giganten Microsoft skifter ud på direktørposten i Danmark.

I en pressemeddelelse onsdag meddeler virksomheden, at Nana Bule er ny administrerende direktør per 1. juli.

Hun tager over efter Marianne Dahl. Hun bliver forfremmet og overtager ansvaret for Microsofts forretning i Vesteuropa som ny vicedirektør for salg, marketing og drift.

Nana Bule er uddannet fra CBS og It-Universitetet og har desuden en bestyrelsesuddannelse fra IMD.

Hun har været i Microsoft Danmark siden 2002. Hun har de seneste tre år været direktør for markedsføring og drift i Microsoft Danmark.

»Det er et fantastisk tidspunkt at overtage ansvaret for den danske Microsoft-forretning«.

»Jeg er meget ydmyg over for opgaven og samtidig taknemmelig over det fundament, vi har skabt over de seneste år - og over at have et dygtigt og erfarent team med mig«, siger Nana Bule blandt andet i pressemeddelelsen.

Marianne Dahl glæder sig i meddelelsen over at overtage opgaven med ansvaret for forretningen i Vesteuropa. Den dækker over 14 lande og er den næststørste region i Microsoft.

Microsoft Danmark blev etableret i 1989 og beskæftiger flere end 500 medarbejdere i Danmark. Virksomheden har mere end 2500 registrerede og aktive partnere.

ritzau