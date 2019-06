Våbenhvile: USA vil ikke lægge yderligere told på kinesiske varer USA's præsident, Donald Trump, bekræfter at han ikke nu vil indføre nye toldsatser mod Kina, skriver AP.

USA og Kina blev lørdag enige om at genstarte forhandlinger om handel, og amerikanerne vil ikke udskrive nye toldsatser på kinesisk eksport.

Det bekræfter den amerikanske præsident, Donald Trump, på G20-topmødet, der fandt sted natten til lørdag dansk tid, ifølge nyhedsbureauerne AP og AFP.

Det kinesiske udenrigsministerium er kort før kommet med samme melding ifølge Reuters.

Det giver håb for, at verdens to største økonomier han løse den handelskrig, der har stået på imellem dem i næsten to år, skriver nyhedsbureauet.

I det seneste år har de to nationer kastet millionstore toldsatser efter hinandens eksportvarer og forstyrret det globale handelsrum.

»Vi er tilbage på sporet, og vi vil se, hvad der sker«, sagde den amerikanske præsident, Donald Trump, efter mødet.

Udtalelsen kom, efter at Trump mødtes med den kinesiske præsident, Xi Jinping, sideløbende med G20-topmødet natten til lørdag dansk tid.

ritzau