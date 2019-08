Bankøkonom om handelskrigen: Trump har været den højtråbende, men nu siger kineserne ’nok er nok’

Den kinesiske valuta er svækket i forhold til dollaren. Det er kinesernes måde at vise, at de har andre våben i handelskrigen end toldsatser. Og at de er parate til at bruge dem, vurderer seniorøkonom.