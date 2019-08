Opdeling af TDC koster op mod 400 millioner

Teleselskabet er i 2019 i gang med at splitte sin forretning op i to, og det kommer til at koste selskabet mellem 300 og 400 millioner kroner. Det oplyser TDC i forbindelse med sit regnskab for andet halvår.

TDC vil fremover have et forretningsben, der har med fysisk infrastruktur såsom fibernet at gøre, samt et forretningsben, der fokuserer på indhold til kunder.

Rent juridisk har det betydet, at TDC i andet kvartal i år har lavet to datterselskaber Nuuday, der står for indhold til kunderne, og TDC NetCo, der står med infrastrukturen.

Mens TDC gennemgår sin forandring, har selskabet også investeret i fibernet i den del, der har med infrastruktur at gøre.

Opsplitningen og investeringerne kan aflæses i resultatet af driften før skat og særlige poster for andet kvartal. Renser man for opkøb og frasalg er driftsoverskuddet faldet med 2,6 procent i forhold til 2018 til 1,7 milliarder kroner.

Opsplitningen og TDC's investeringer har en direkte forbindelse til det skifte i ejerskab af TDC, der skete i 2018, forklarer finansdirektør Lasse Pilgaard.

Her blev TDC pillet af børsen, og det har fået TDC til at tænke mindre på i dag og mere på i morgen ifølge Pilgaard.

»Vi er ikke længere børsnoteret, og afkastkravet på kort sigt har ændret sig. Vi har fået nogle infrastrukturinvestorer ind, der investerer på et længere perspektiv«.

»Det er ingen hemmelighed, at vi ofrer noget 'cash' på kort sigt for på langt sigt at have en anden relevans og en anden forretning«, siger han.

Stærk udvikling inden for mobiltelefoni

Han peger på investeringerne i infrastruktur som dem, der tager tid, før det fulde afkast kommer. Det er samtidig de investeringer, der skal sikre TDC's position i fremtiden.

Et af succeskriterierne bliver ifølge Lasse Pilgaard, om TDC kan få andre teleselskaber til at købe sig ind på det 5G-netværk, som TDC arbejder på.

I regnskabet omtales en 'stærk udvikling' inden for mobiltelefoni og bredbånd, mens der er nedgang i fastnettelefoni og tv.

TDC har de sidste 12 måneder tabt 53.000 tv-kunder og 52.000 fastnetkunder. Modsat er der kommet 30.000 mobilkunder og 16.000 bredbåndskunder.

Trods kundetabet er TDC dog stadig størst på mobilmarkedet.

Hvis man kigger på antallet af mobilkunder, der ikke kun har købt data har TDC har 1,94 millioner private kunder og lidt under 900.000 erhvervskunder.

Det næststørste teleselskab i Danmark er Telenor med cirka 1,7 millioner kunder.

TDC er ejer af en række brands såsom YouSee, Telmore og Fullrate.

ritzau