29,6 milliarder kroner i afkast til pensionisterne: Lave renter og glade aktiemarkeder giver rekordafkast til ATP Pensionskassen ATP har fået 29,6 milliarder kroner i afkast på sine investeringer i første halvår af 2019.

De lave renter har været med til at fylde godt i kassen hos pensionskassen ATP, der har hentet sit største investeringsafkast nogensinde i det første halvår af 2019.

I alt er investeringsafkastet endt på 29,6 milliarder kroner

Renternes fald har gjort obligationerne særdeles eftertragtede, og presset kursen på dem op. Det kommer pensionskunderne i ATP til gode, fordi det løfter afkastet på de obligationer, som ATP har.

Alene stats- og realkreditobligationerne står for 14,5 milliarder kroner af afkastet.

Men også aktiemarkedet har været gunstigt for ATP. Her har pensionskassen fået et afkast på over 10 milliarder kroner.

»I første halvår har næsten samtlige aktivklasser givet positive afkast. Dette er exceptionelt, og det er en udvikling, ATP følger nøje, hedder det i regnskabet.

ritzau