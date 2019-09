Den danske børs giver største bøde nogensinde

Den danske fondsbørs har uddelt den største bøde, der nogensinde er givet til et børsnoteret selskab.

Det skriver Berlingske Business.

Modtageren af bøden er det færøske olieselskab Atlantic Petroleum, som ifølge Berlingske Business gentagne gange har brudt en række af børsens regler.

Atlantic Petroleum skal som en konsekvens betale det, der svarer til, hvad det koster at være børsnoteret i to år. Det anslås at være i omegnen af en million kroner.

Bliver Atlantic Petroleum ved med at overtræde børsens regler, kan det i sidste ende betyde, at selskabet bliver bedt om at forlade den danske børs.

»Det er den største afgift, vi har pålagt et børsmedlem eller børsnoteret selskab. Det er ekstraordinært, at vi gør det, og det skyldes graden af overtrædelserne, og at det er sket gentagne gange«, siger Jakob Kaule, chef for overvågning på den danske fondsbørs, til Berlingske Business.

ritzau