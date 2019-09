Rigsrevisionen: Skatteinddrivelse bliver yderligere forsinket Der kan gå mere end et år, inden PSRM-systemet er klar til at inddrive al gæld, siger Rigsrevisionen.

Der er risiko for, at det nye system til inddrivelse af gæld, PSRM, først er fuldt funktionsdygtigt til at inddrive al gæld om mere end et år.

Det konkluderer Rigsrevisionen i en beretning.

Her fremgår det, at arbejdet med at få det nye system op at køre ikke skrider frem så hurtigt som planlagt.

»Konsekvensen af den manglende fremdrift er, at der er risiko for, at tilslutningen fortsætter langt ind i 2020, og at ministeriet dermed først vil kunne inddrive gæld for alle fordringshavere med PSRM i slutningen af 2020 eller senere, skriver Rigsrevisionen på sin hjemmeside.

Det er Rigsrevisionen, som selv har taget initiativ til at undersøge forholdene.

Det er gjort for at få belyst, om Skatteministeriet har gjort nok for at sikre fremdrift i at få udviklet PSRM-systemet.

ritzau