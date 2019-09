Boligkøbere har færre og dyrere huse at vælge mellem Som boligkøber skal man indstille sig på at betale mere, medmindre der er tale om København, viser opgørelse.

Det er blevet vanskeligere at være på boligjagt, da færre boliger står til salg, og priserne samtidig er steget.

Det fremgår af en opgørelse fra Finans Danmark, som er interesseorganisation for blandt andet de danske banker og realkreditinstitutter.

Ifølge opgørelsen står der i dag 35.358 parcel- og rækkehuse til salg. Det er 1,3 procent færre end i august 2018.

Derudover er priserne i boligannoncerne i dag 2,5 procent højere end for et år siden.

»Er man på udkig efter et hus, er der blevet færre at vælge imellem«.

»Og man skal som køber også indstille sig på at betale mere på nær i København by, hvor husene annonceres til lidt lavere priser end sidste år«, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør for Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Kigger man i krystalkuglen, kunne noget tyde på, at også det næste års tid vil byde på et mindre udbud af boliger til salg samt stigende boligpriser.

Fortsat lave renter

Det vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank.

»Jeg forventer, at der stadig vil være positive momenter på det danske boligmarked«.

»Ser vi på de mere fundamentale faktorer som beskæftigelsesfremgang og fremgang i lønningerne, så er den slags fortsat til stede i dansk økonomi, og vil også være det i den kommende tid. Det er min klare forventning«, siger han.

En anden væsentlig faktor for boligmarkedet er de fortsat lave renter, der understøtter finansieringsmulighederne for boligkøberne.

Umiddelbart ser de lave renter ikke ud til at stige voldsomt det næste stykke tid, og derved fortsætter muligheden for at optage et mere attraktivt boliglån for boligkøberne.

»Et fastforrentet lån er halveret to gange fra to procent til en procent og dernæst fra en procent til en halv procent. Det rentefald er understøttende for boligmarkedet og for boligpriserne«.

»Min forventning er bestemt ikke, at renterne kommer til at galopere afsted i den tid, der kommer. Tværtimod er det rentesænkninger, der er på agendaen fra verdens centralbanker«, siger Jeppe Juul Borre.

