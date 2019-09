Lav inflation giver forbrugerne flere penge til forbrug

Prisstigningerne holder takten og steg med 0,4 procent i august i forhold til for et år siden.

Det er den samme stigning, som priserne under ét steg med i juli, viser tal fra Danmarks Statistik.

Inflationen er historik lav, påpeger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.

Og han kalder det overraskende, da dansk økonomi i en årrække har befundet sig i et opsving.

»Nu og her bør danskerne dog glæde sig stort over den lave inflation, da det sikrer dem betydeligt flere penge mellem hænderne, lyder det fra Dansk Erhvervs cheføkonom.

»Med en inflation på i underkanten af en procent i år og en lønvækst på cirka 2,5 procent er der udsigt til pæn reallønsvækst på den gode side af 1,5 procent.

»Det er en reallønsfremgang, der ligger over det historiske gennemsnit, siger han.

Det vil give en typisk børnefamilie, der består af to voksne og to børn, omkring 7500 kroner mere om året at købe ind for på grund af væksten i reallønnen og den lave vækst for prisen på varer.

Den danske inflation ligger lavere end i resten af EU, og sådan har det været siden 2017.

Det skyldes til dels, at benzinpriserne slår mindre igennem på inflationen i Danmark, da afgifter er en større del af prisen herhjemme.

Søren V. Kristensen, chefanalytiker i Sydbank, påpeger, at danskerne bør glæde sig over den lave inflation, der giver dem flere penge mellem hænderne:

»Det er nemlig i den grad en hjælpende hånd til de danske forbrugere.

»Det betyder, at vi selv med beherskede lønstigninger har haft en solid fremgang i reallønnen igennem flere år, skriver han i en kommentar.

Kød, grøntsager og brød og også legetøj er blevet dyrere, mens priserne på tøj og sko er faldet på grund af de udsalg, der var i butikkerne i den sidste sommermåned.

ritzau