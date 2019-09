Ørsted sælger elnetselskab, der forsyner københavnere med strøm, for 21 milliarder kroner Ørsted har efter længere tids søgen fundet en køber til sin eldistributionsforretning. Køber blev SEAS-NVE.

Efter længere tids søgen har det danske energiselskab Ørsted nu fundet en køber til sin eldistributionsforretning, Radius. Radius er elnetselskab for københavnere samt beboere i Nordsjælland og dele af Midtsjælland.

Forretningen er blevet solgt til den andelsejede energi- og fibernetkoncern SEAS-NVE. Det oplyser Ørsted og SEAS-NVE i to separate meddelelser.

Salget sker, efter at Ørsted for mere end et år siden traf en beslutning om at ville afhænde Radius, da forretningen ikke indgik i de langsigtede planer.

I starten af i år var Ørsted tæt på at sælge Radius. Det blev dog bremset af Socialdemokraterne, der via statens ejerskab i Ørsted havde mulighed for at sætte en fod i jorden.

S frygtede salg til en kapitalfond

Årsagen til Socialdemokraternes skepsis var en frygt for, at Radius ville blive solgt til en kapitalfond. Tanken var, at det kunne føre til højere elpriser for de mange tusinde kunder, som Radius leverer strøm til på Sjælland.

I foråret blev et flertal i Folketinget enige om en aftale, der skulle stoppe privatisering af kritisk infrastruktur. Siden har den skulle ejes af enten det offentlige eller et forbrugerejet andelsselskab.

Det bliver tilfældet med SEAS-NVE, og det vækker glæde på Christiansborg.

»Jeg noterer mig med tilfredshed, at Ørsted har fundet en god løsning for Radius, og at Radius nu har fået en ny langsigtet og ansvarlig ejer i form af et forbrugerejet selskab«, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en udtalelse.

Det er rigtig godt, at elnettet, som forsyner en million hjem i Københavnsområdet og omegn, forbliver demokratisk ejet Rune Lund, Enhedslistens finans- og skatteordfører

»Jeg er samtidig tilfreds med, at frasalget bidrager til at realisere Ørsteds ambitiøse plan om at investere 200 milliarder kroner i den grønne omstilling«.

Også Enhedslisten jubler over løsningen.

»Det er rigtig godt, at elnettet, som forsyner en million hjem i Københavnsområdet og omegn, forbliver demokratisk ejet«, skriver Rune Lund, Enhedslistens finans- og skatteordfører, i en kommentar.

Sammen med Radius overtager SEAS-NVE også Ørsteds privatkunde- og udendørsbelysningsforretning samt 750 medarbejdere.

Det samlede salg er sket for 21,3 milliarder kroner på kontant og gældfri basis.

»Det er svært at styre begejstringen en dag som i dag«.

»Med købet har vi skabt et historisk stærkt udgangspunkt for SEAS-NVE. Vi bliver ikke blot større, men vigtigst af alt stærkere«, siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør hos SEAS-NVE, i en pressemeddelelse.

Handlen er betinget af konkurrencemyndighedernes og Energistyrelsens godkendelse, hvilket forventes inden udgangen af første halvår i 2020.

ritzau