Norge går imod tendensen og sætter renten op

Norges nationalbank går imod tendensen ude i verden og sætter den styrende rente op til plus 1,5 procent.

Det meddeler banken.

Der var på forhånd spænding om, hvorvidt nationalbanken ville hæve renten eller holde den uændret.

Det blev til en øgning på 0,25 procent til 1,5 procent, skriver nyhedsbureauet NTB.

»Sådan, som vi vurderer udsigterne lige nu, vil styringsrenten mest sandsynligt forblive på dette niveau den nærmeste tid«, siger chefen for banken, Øystein Olsen.

I sidste uge valgte Den Europæiske Centralbank (ECB) og den danske nationalbank at give renten yderligere et dyk ned i negativt territorium.

ECB sænkede torsdag renten fra minus 0,4 procent til minus 0,5 procent. I Danmark fulgte man kort efter trop og nedsatte renten fra minus 0,65 procent til minus 0,75 procent. Onsdag fulgte USA med en rentesænkning på 0,25 procent.

I Norge har de vigtigste argumenter for en renteforhøjelse været, at det går godt i norsk økonomi. Der er solid vækst, lav arbejdsløshed og god udnyttelse af kapaciteten. Og så står den norske krone svagt.

Men omvendt har international uro med handelskrig og brexit fået væksten til at aftage hos nogle af Norges vigtige handelspartnere.

»Det kan måske lyder overraskende, at nordmændene har valgt at hæve renten yderligere på et tidspunkt, hvor den globale økonomi viser svaghedstegn«.

»Årsagen er dog kort og godt, at der er godt gang i den norske økonomi i øjeblikket«, lyder vurderingen fra cheføkonom i Danske Erhverv, Tore Stramer.

Han ser renteforhøjelsen som et forsøg på at lægge en dæmper på ejendomspriserne i Norge og nordmændenes øgede gældsætning.

Renten er blevet sat op fire gange i Norge inden for det seneste år. Den har bevæget sig fra 0,5 procent til 1,5 procent.

Den noget højere rente end i det øvrige Europa betyder, at Norge i tilfælde af en alvorlige økonomisk krise i verden vil have flere kræfter til at modgå effekterne: Den kan sætte renten ned for at holde gang i økonomien.

Rentevåbnet er mere eller mindre pillet fra ECB og den danske nationalbank.

ritzau