Nu bliver bankkunder med en formue under en million også ramt af negative renter Det koster Jyske Bank at have kundernes penge stående, og derfor skal formuende kunder betale negativ rente.

Kunder i Jyske Bank med over 750.000 kroner på kontoen vil fremover skulle betale en negativ rente på 0,75 procent for at have deres penge stående.

Det oplyser banken på sin hjemmeside. Tiltaget gælder fra 1. december.

Jyske Bank var i august den første store danske bank, der indførte negative renter for private bankkunder.

Dengang var renten på minus 0,60 procent, og det var kun formuer over 7,5 millioner kroner, der blev berørt. Efterfølgende fulgte Sydbank trop med et lignende tiltag.

Siden har Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken sænket renten. Det tager Jyske Bank konsekvensen af.

»På grund af rentesænkningen i sidste uge, taber vi nu endnu flere penge, og den regning er vi nødt til at dele med vores kunder«, siger ordførende direktør i Jyske Bank Anders Dam til bankens hjemmeside.

Uvist, hvor mange der bliver ramt af indgrebet

Jyske Bank oplyser ikke, hvor mange kunder der bliver ramt af den negative rente.

Det kommer til at gælde stort set alle indlånskonto - og pensionspenge, der ikke er investeret.

Anders Dam vil ikke spå om, hvorvidt beløbsgrænsen for, hvor man bliver ramt af negative renter, kan blive sænket igen.

»Det tør jeg ikke sige for nærværende«, siger Anders Dam.

Mens det er nyt, at privatkunder rent faktisk skal betale for, at banken passer på opsparingen, har de fleste virksomheder de seneste år skullet betale negative renter.

Der har været negative renter hos Nationalbanken stort set uafbrudt siden 2012.

Det har betydet, at de danske bankerne har skullet betale for at have deres overskydende penge stående hos Nationalbanken.

