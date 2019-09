Novo Nordisk får godkendt diabetespille i USA Det danske medicinalselskab Novo Nordisk får vigtig godkendelse i USA, hvor diabetespille nu kan sælges.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt Novo Nordisks nye diabetespille, der forventes at kunne indbringe et stort milliardsalg i fremtiden.

Det bekræfter Novo Nordisk i en pressemeddelelse.

Diabetespillen, der får navnet Rybelsus, forventes at blive en af selskabets helt store sællerter i årene, der kommer.

»Vi er meget begejstrede over, at vi nu kan gøre den første GLP-1 i tabletform tilgængelig i USA og dermed udvide vores behandlingstilbud til voksne med type 2-diabetes«, siger Mads Krogsgaard Thomsen, forskningsdirektør i Novo Nordisk, i pressemeddelelsen.

Åbner for marked på 200 milliarder

GLP-1 er et middel, der går ind og påvirker kroppes produktion af insulin, som diabetespatienter producerer for lidt af eller slet ikke.

Novo Nordisk har historisk haft fokus på at udvikle midler, som diabetespatienterne tager ved at stikke sig under huden.

Men med godkendelsen af pillen kan Novo Nordisk komme ind på et marked, der vurderes at have en værdi på 200

Afventer europæisk godkendelse

Sydbank vurderer, at Novo Nordisks pille vil kunne toppe med årligt salg på 38 milliarder kroner.

Til sammenligning solgte Novos i øjeblikket bedst sælgende middel, Victoza, sidste år for 24,3 milliarder ud af Novos samlede salg på 111,8 milliarder kroner.

Novo Nordisk forventer, at pillen kan komme på markedet i løbet af de sidste tre måneder af 2019.

Novo Nordisk har også ansøgt om at få godkendt midlet i Europa. Her afventer endnu en blåstempling.

ritzau